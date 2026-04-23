Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что визит Карла III улучшит отношения США с Британией - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 23.04.2026 (обновлено: 20:50 23.04.2026)
Трамп считает, что визит Карла III улучшит отношения США с Британией

Трамп: визит британского короля в США поможет восстановить отношения с Лондоном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп прокомментировал предстоящий визит короля Великобритании в США.
  • Он заявил, что визит Карла III может положительно сказаться на улучшении отношений между странами.
  • И назвал британского короля фантастическим человеком.
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британским СМИ, что предстоящий визит короля Великобритании Карла III может положительно сказаться на улучшении отношений между странами, которые заметно ухудшились на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
«
"Безусловно. Он фантастический, просто замечательный человек. Конечно, да", — цитируют СМИ ответ Трампа на вопрос о том, поможет ли этот визит улучшить отношения.
Трамп ранее сообщал о своем разочаровании британским премьером Киром Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Президент сравнивал его с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением подчеркнув, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сферах миграции и энергетики.
Букингемский дворец сообщил ранее, что в апреле состоится государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в тот же день анонсировал визит королевской четы Великобритании с 27 по 30 апреля, который включит в себя торжественный банкет в Белом доме.
Если выступление состоится, оно станет первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II стала первым британским монархом, который выступил перед американскими законодателями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп назвал ситуацию в королевской семье Великобритании ужасной
3 ноября 2025, 04:06
 
В миреВеликобританияСШАБлижний ВостокДональд ТрампКарл IIIУинстон Черчилль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала