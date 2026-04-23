Трамп считает, что визит Карла III улучшит отношения США с Британией

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британским СМИ, что предстоящий визит короля Великобритании Карла III может положительно сказаться на улучшении отношений между странами, которые заметно ухудшились на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Безусловно. Он фантастический, просто замечательный человек. Конечно, да", — цитируют СМИ ответ Трампа на вопрос о том, поможет ли этот визит улучшить отношения.
Трамп ранее сообщал о своем разочаровании британским премьером Киром Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Президент сравнивал его с бывшим премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем, назвав того великим, но с сожалением подчеркнув, что Стармер - это не Черчилль. Трамп также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сферах миграции и энергетики.
Если выступление состоится, оно станет первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II стала первым британским монархом, который выступил перед американскими законодателями.
Трамп назвал ситуацию в королевской семье Великобритании ужасной
3 ноября 2025, 04:06