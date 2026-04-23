Ни одно судно не войдет в Ормузский пролив без одобрения США, заявил Трамп
16:18 23.04.2026 (обновлено: 16:23 23.04.2026)
Ни одно судно не войдет в Ормузский пролив без одобрения США, заявил Трамп

Трамп: Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока Иран не заключит сделку

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одно судно не войдет в Ормузский пролив и не выйдет из него без одобрения США.
  • По словам Трампа, Ормузский пролив "надежно закрыт" до тех пор, пока Иран не заключит мирную сделку.
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одно судно не войдет в Ормузский пролив и не выйдет из него без одобрения США, пока Иран не заключит мирную сделку.
"Ни одно судно не может войти или выйти из (Ормузского пролива - ред.) без разрешения ВМС Соединенных Штатов. Он "Надежно закрыт" до тех пор, пока Иран не заключит сделку!" - написал президент в Truth Social.
