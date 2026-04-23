"Пришло время". В США предложили неожиданную награду для Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию войны, пишет The American Conservative.
"Пришло время учредить "Нобелевскую премию войны", чтобы не хвалить, а осуждать самого яркого разжигателя или разжигателей войны года. И хотя 2026 год еще далеко не закончился, Трамп в этом году был бы явным фаворитом", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, американский лидер заслуживает подобную "награду" из-за развязанной войны с Ираном.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с главой Белого дома она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.
В марте американский лидер заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.