Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 23.04.2026 (обновлено: 11:13 23.04.2026)
"Пришло время". В США предложили неожиданную награду для Трампа

TAC: Трамп может стать лауреатом Нобелевской премии войны

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В The American Conservative предложили учредить "Нобелевскую премию войны" и присудить ее Дональду Трампу за развязывание войны с Ираном.
  • В 2025 году Нобелевская премия мира была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо, которая затем передала награду американскому лидеру, считая его достойным этой награды.
  • В марте Трамп заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию войны, пишет The American Conservative.
«
"Пришло время учредить "Нобелевскую премию войны", чтобы не хвалить, а осуждать самого яркого разжигателя или разжигателей войны года. И хотя 2026 год еще далеко не закончился, Трамп в этом году был бы явным фаворитом", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, американский лидер заслуживает подобную "награду" из-за развязанной войны с Ираном.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с главой Белого дома она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.
В марте американский лидер заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.
В миреСШАИранДональд ТрампМария Корина Мачадо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала