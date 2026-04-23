Трамп заявил, что не торопит Иран с предложениями по сделке с США - РИА Новости, 23.04.2026
02:26 23.04.2026
Трамп заявил, что не торопит Иран с предложениями по сделке с США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения сделки с Вашингтоном.
"Никакого давления относительно сроков этого. Сообщения об окне в три-пять дней, которые появились ранее, ложные", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
