Трамп не увязывает окончание конфликта с Ираном с выборами в конгресс
02:23 23.04.2026
Трамп не увязывает окончание конфликта с Ираном с выборами в конгресс

© AP Photo — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывает окончание конфликта с Ираном с промежуточными выборами в конгресс.
  • Он назвал утверждения о том, что США хотят закончить конфликт из-за выборов, неправдой.
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не увязывает окончание конфликта с Ираном с промежуточными выборами в конгресс.
"Люди говорят, что я хочу закончить это из-за промежуточных выборов - это неправда", – сказал он в интервью Fox News.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
