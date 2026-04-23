Трамп не увязывает окончание конфликта с Ираном с выборами в конгресс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не связывает окончание конфликта с Ираном с промежуточными выборами в конгресс.
- Он назвал утверждения о том, что США хотят закончить конфликт из-за выборов, неправдой.
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не увязывает окончание конфликта с Ираном с промежуточными выборами в конгресс.
"Люди говорят, что я хочу закончить это из-за промежуточных выборов - это неправда", – сказал он в интервью Fox News.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.
