Будущее за традиционными ценностями, заявил Песков

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Будущее за традиционными ценностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг в Москве проходит второй Международный общественно-деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей".
"Традиционные ценности, они основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться", - сказал он на форуме "Территория смыслов".
Песков отметил, что традиционные ценности являются фундаментом общества. "Ценности не могут жить сами, они, как бетон, они теряют прочность. Чтобы эта прочность никогда не была потеряна, нужно работать, нужно работать вместе", - подчеркнул он.