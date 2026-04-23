Рейтинг@Mail.ru
Будущее за традиционными ценностями, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 23.04.2026
Будущее за традиционными ценностями, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будущее за традиционными ценностями.
  • Он выступил с этим заявлением на форуме "Территория смыслов".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Будущее за традиционными ценностями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг в Москве проходит второй Международный общественно-деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей".
"Традиционные ценности, они основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться", - сказал он на форуме "Территория смыслов".
Песков отметил, что традиционные ценности являются фундаментом общества. "Ценности не могут жить сами, они, как бетон, они теряют прочность. Чтобы эта прочность никогда не была потеряна, нужно работать, нужно работать вместе", - подчеркнул он.
РоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала