Почему сняли с вооружения "лазерный танк" времен СССР

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Пока западный мир говорил о "Звездных войнах" Голливуда, в то же время за железным занавесом начались разработки первого советского "лазерного танка".

Почему он не пошел в массовое производство?

Под "крышей" сына министра

Одной из организаций, которая занималась разработками "лазерного оружия", было НПО "Астрофизика". Ее генеральным директором являлся Игорь Викторович Птицын, а генеральным конструктором — Николай Дмитриевич Устинов, сын министра обороны Дмитрия Федоровича Устинова.

Благодаря столь мощному покровительству, "Астрофизика" практически не испытывала никаких проблем с ресурсами: финансовыми, материальными, кадровыми.

И это быстро стало сказываться — уже в 1982-м, без малого через четыре года после назначения Николая Устинова генеральным конструктором, на свет появился СЛК 1К11 "Стилет".

Боевые лазеры на вооружении

Боевые характеристики "Стилета" были по тем временам выдающимися. За создание такого комплекса разработчики получили Ленинскую и Государственную премии.

"Стилет" успешно прошел испытания и был даже принят на вооружение. Однако создали всего два экземпляра, одним из самых больших недостатков машины было отсутствие системы автоматического поиска, распознавания целей и наведения — вручную операторы справлялись плохо.

Также смущала высокая цена техники, почти в десять раз выше, чем у танка Т-64. В итоге по завершении испытаний образцы оказались фактически никому не нужны. Развал СССР разбросал их по постсоветскому пространству и превратил практически в металлолом.

Не оставляет противнику шансов

Но эксперименты по созданию боевых лазерных комплексов в СССР не прекратились. Как развитие идей "Стилета" был спроектирован и построен новый СЛК 1К17 "Сжатие".

Сверхсекретная машина также была призвана оказывать противодействие оптико-электронным приборам противника. Технической платформой выступала новейшая по тем временам самоходка 2С19 "Мста-С".

Лазерная установка "Сжатия" была многодиапазонной — состояла из 12 оптических каналов, каждый из которых обладал индивидуальной системой наведения. Данная конструкция практически сводила на нет шансы противника защититься от атаки лазера.

Рубин для оружия

В свое время широко был распространен слух о 30-килограммовом кристалле рубина, специально выращенном для использования в лазере "Сжатия". В действительности же в 1К17 рабочим телом мог служить алюмоиттриевый гранат, легированный ионами неодима, так называемый YAG-лазер.

В декабре 1990 года собран опытный образец машины, в 1991-м 1К17 отправлен на государственные испытания до 1992 года. После комплекс был рекомендован к принятию на вооружение. Однако развал СССР и рухнувшая экономика заставили подвергнуть серьезному пересмотру многие оборонные программы.