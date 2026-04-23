ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне ответственности "Севера"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", которые улучшили тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодмитровка, Стецковка, Писаревка и Малая Слободка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Макариха, Рубежное, Веселое и Сосновый Бор.
"Противник потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортер, 18 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.