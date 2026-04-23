Дело о поставках "Калашникову" некачественных деталей передадут в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ Уголовное дело о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей передадут в суд.

По делу проходят пятеро фигурантов, среди которых Леденев, Морохов и Чернышев, им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и контрабанде.

Ущерб от аферы превышает 35 миллионов рублей.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уголовное дело о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, одним из пяти фигурантов которого является директор ивановской компании "Интертехника" и победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев, передадут в суд, обвинительное заключение утверждено, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, вскоре дело передадут в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах рассказали, что по делу проходят пятеро фигурантов, среди которых Леденев, Алексей Морохов и Юрий Чернышев. Всем пятерым предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей). Кроме того, Морохову вменяется полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев (статья 145.1 УК РФ).

Собеседник агентства уточнил, что Морохов заключен под стражу, в отношении Чернышева по решению суда действует запрет определенных действий, а в отношении остальных троих фигурантов, включая Леденева, избрана подписка о невыезде.

Руководитель ООО "Ивановские ковши" и учредитель ООО "Интертехника" Морохов обвиняется в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа, сообщали в пресс-службе судов Ивановской области . По версии следствия, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят Леденев и экс-директор "Интертехники" Чернышев, который также проходит потерпевшим по эпизоду о невыплате зарплаты.