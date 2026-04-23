Суд приговорил экс-министра обороны Грузии к десятилетнему сроку

19:31 23.04.2026 (обновлено: 19:43 23.04.2026)
Суд приговорил экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе к десятилетнему сроку

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе к десяти годам лишения свободы.
  • Бурчуладзе признали виновным в превышении служебных полномочий и коррупции.
ТБИЛИСИ, 23 апр — РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, обвиняемого в превышении служебных полномочий и в коррупции, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Бурчуладзе был задержан 11 сентября. Генеральная прокуратура Грузии предъявила ему обвинения по статье о злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственный или политический пост, и по факту легализации незаконного дохода. Бурчуладзе грозит до 12 лет лишения свободы.
"Джуаншер Бурчуладзе приговорен к десяти годам лишения свободы", - сообщает телекомпания.
