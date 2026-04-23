Экс-начальник УМВД России по Ростову-на-Дону не признал вину в суде

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший начальник УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергей Шпак и его бывший подчиненный Сергей Егоркин не признали вину в суде.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Бывший начальник УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергей Шпак, обвиняемый в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей, в суде не признал свою вину, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

В четверг Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в отношении Шпака, а также его бывшего подчиненного Сергея Егоркина.

"Вину не признают", - сказал собеседник агентства.

Шпак и Егоркин обвиняются по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Кроме того, Шпаку вменяют получение взятки.

Как сообщало следствие, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 У МВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций.

В 2019-2023 годах он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитили деньги, начисляемые последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте, считает следствие. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей.