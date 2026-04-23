Экс-начальник УМВД России по Ростову-на-Дону не признал вину в суде - РИА Новости, 23.04.2026
19:16 23.04.2026
Экс-начальник УМВД России по Ростову-на-Дону не признал вину в суде

Экс-начальник УМВД РФ по Ростову-на-Дону не признал вину по делу о мошенничестве

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший начальник УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергей Шпак и его бывший подчиненный Сергей Егоркин не признали вину в суде.
  • Шпак обвиняется в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.
  • Следствие считает, что Шпак получил взятку в виде оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Бывший начальник УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергей Шпак, обвиняемый в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей, в суде не признал свою вину, сообщил РИА Новости представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
В четверг Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в отношении Шпака, а также его бывшего подчиненного Сергея Егоркина.
"Вину не признают", - сказал собеседник агентства.
Шпак и Егоркин обвиняются по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Кроме того, Шпаку вменяют получение взятки.
Как сообщало следствие, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 УМВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций.
В 2019-2023 годах он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитили деньги, начисляемые последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте, считает следствие. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей.
Кроме того, по информации суда, Шпак и Егоркин использовали поддельные распоряжения и электронные средства для перевода денежных средств.
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
