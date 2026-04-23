Экс-главу департамента цифрового развития Росгвардии осудили на 6,5 года

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военный суд в Москве приговорил 6,5 годам колонии бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерала Варенцова по делу о махинациях на 356 миллионов рублей, второй фигурант дела Николай Чепкасов осужден на пять лет, сообщает Главная военная прокуратура.

"Суд приговорил Варенцова к шести годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением воинского звания "генерал-майор" и государственных наград - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали Суворова, Чепкасова - к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и воинского звания "полковник запаса", - говорится в сообщении.

Также они лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на сроки от одного года до 2,5 лет.

Отмечается, что Варенцов и начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии Чепкасов признаны виновными по пунктам "в", "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере".

Как рассказали в прокуратуре, в суде установлено, что в 2019–2021 годах с институтом "Восход" были заключены три госконтракта на специальную информсистему контроля оборота оружия и управления охранными услугами. Варенцов, зная о невозможности выполнения работ по ним, дал указания подчиненным по приемке и оплате. При этом работы не отвечали требованиям техзадания, что причинило ущерб Росгвардии на 306,8 миллиона рублей.

"При выполнении третьего государственного контракта Варенцов привлек к своей преступной деятельности вновь назначенного начальника ГЦИТ Росгвардии Чепкасова, с которым они группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности обеспечили приемку работ ненадлежащего качества и их оплату на сумму 49,2 миллиона рублей", - добавили в ведомстве, отметив, что общий ущерб составил более 356 миллионов рублей.