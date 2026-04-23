Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу департамента цифрового развития Росгвардии осудили на 6,5 года - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 23.04.2026
Экс-главу департамента цифрового развития Росгвардии осудили на 6,5 года

Суд в Москве дал 6,5 лет колонии генералу Росгвардии Варенцову

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военный суд в Москве приговорил 6,5 годам колонии бывшего руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерала Варенцова по делу о махинациях на 356 миллионов рублей, второй фигурант дела Николай Чепкасов осужден на пять лет, сообщает Главная военная прокуратура.
"Суд приговорил Варенцова к шести годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением воинского звания "генерал-майор" и государственных наград - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали Суворова, Чепкасова - к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и воинского звания "полковник запаса", - говорится в сообщении.
Также они лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на сроки от одного года до 2,5 лет.
Отмечается, что Варенцов и начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии Чепкасов признаны виновными по пунктам "в", "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере".
Как рассказали в прокуратуре, в суде установлено, что в 2019–2021 годах с институтом "Восход" были заключены три госконтракта на специальную информсистему контроля оборота оружия и управления охранными услугами. Варенцов, зная о невозможности выполнения работ по ним, дал указания подчиненным по приемке и оплате. При этом работы не отвечали требованиям техзадания, что причинило ущерб Росгвардии на 306,8 миллиона рублей.
"При выполнении третьего государственного контракта Варенцов привлек к своей преступной деятельности вновь назначенного начальника ГЦИТ Росгвардии Чепкасова, с которым они группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности обеспечили приемку работ ненадлежащего качества и их оплату на сумму 49,2 миллиона рублей", - добавили в ведомстве, отметив, что общий ущерб составил более 356 миллионов рублей.
Суд также удовлетворил гражданский иск Росгвардии, взыскав с Варенцова и Чепкасова причиненный государству ущерб.
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Главная военная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала