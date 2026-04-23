Воронежский суд продлил арест физруку, обвиняемому в педофилии

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Левобережный районный суд Воронежа продлил срок ареста физруку, обвиняемому в педофилии, до 5 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 мая", — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко сообщила, что ей поступила информация о развращении 15-летней девочки учителем физкультуры школы №104 Воронежа. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами за последнее время. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 134 УК РФ "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и по части 1 статьи 135 УК РФ "развратные действия".