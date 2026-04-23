С блогера Варламова* принудительно взыскивают 245 тысяч рублей

- С блогера-иноагента Ильи Варламова* принудительно взыскивают долг.
- В общей сложности долг Варламова* составляет почти 245 тысяч рублей.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С блогера-иноагента Ильи Варламова* принудительно взыскивают долг почти в 245 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на судебные документы сообщало, что в конце июня 2024 года Варламова* оштрафовали за дискредитацию ВС России. Спустя почти год, в мае 2025 года, этот штраф удвоили, так как блогер не выплатил его вовремя. Так, приставы начали взыскивать с него 50 тысяч рублей.
По данным на 21 апреля, Варламов* все еще должен 50 тысяч рублей "задолженности по ИД". Более того, 15 января 2026 года на него завели еще одно исполнительное производство о взыскании "штрафа иного органа" в 174 тысячи рублей с исполнительским сбором почти в 21 тысячу рублей. Производство возбуждено по акту по делу об административном правонарушении, выданному Роскомнадзором.
В общей сложности с Варламова* взыскивают почти 245 тысяч рублей.
Минюст России в марте 2023 года включил блогера в реестр иноагентов, а 21 октября 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации.
* Признан иностранным агентом в России.