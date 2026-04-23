Суд оштрафовал "Дональда Трампа" из Дагестана, оскорблявшего россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Махачкале оштрафовал местного жителя за оскорбительные комментарии в Telegram.
- Тофик Исмаилов оставлял сообщения под ником «Donald Trump», в которых унижал россиян и армян.
- Исмаилов признал вину и был оштрафован на 10 тысяч рублей за комментарии про россиян и еще на 10 тысяч — за унижение достоинства армян.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале оштрафовал местного жителя на 10 тысяч рублей, он под ником "Дональд Трамп" оставлял оскорбительные комментарии про россиян, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что правоохранители выявили в Telegram комментатора, оставлявшего с аккаунта с ником "Donald Trump" возбуждающие ненависть либо вражду, оскорбляющие россиян и армян сообщения.
За маской президента США скрывался дагестанец Тофик Исмаилов, на которого составили два протокола по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
В суде мужчина полностью признал вину и не стал отрицать, что владеет этим аккаунтом. Суд в Махачкале оштрафовал Исмаилова на 10 тысяч рублей за комментарии про россиян, и ещё на 10 тысяч – за унижение достоинства армян, заключается в материалах.
