13:25 23.04.2026
Санавиация Ставрополья эвакуировала 815 пациентов за пять лет

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Бригады санитарной авиации Ставропольского края за пять лет помогли 815 пациентам, 212 из них – дети, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Служба работает в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Вертолет санавиации помогает быстро доставить пациентов в критическом состоянии из отдаленных районов края в крупные медицинские центры для оказания высокотехнологичной помощи.
"Только в 2025 году было эвакуировано 179 пациентов, из них 57 детей. За этими цифрами — титанический труд наших врачей, фельдшеров и пилотов санавиации, которые работают днем и ночью в любую погоду. Благодаря поддержке Минздрава России и губернатора (Ставропольского края — ред.) Владимира Владимирова край вошел в число первых 20 регионов, внедряющих новую систему экстренной помощи", — рассказал министр здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что на базе городской больницы скорой медицинской помощи Ставрополя создается модульное приемное отделение. Оно позволит повысить качество и безопасность экстренной помощи.
Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Владимиров: Бюджет Ставрополья остается социально ориентированным
22 апреля, 16:28
 
