Пентагон заявил о перехвате в Индийском океане судна с нефтью из Ирана

ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Вооруженные силы США в ночь на четверг перехватили в Индийском океане судно Majestic X, якобы перевозившее нефть из Ирана, заявил Пентагон.
"Ночью вооруженные силы США осуществили перехват и взошли на борт судна без гражданства Majestic X, перевозившего нефть из Ирана, в Индийском океане, в зоне ответственности INDOPACOM (Индо-Тихоокеанского командования ВС США - ред.)", - говорится в заявлении ведомства.