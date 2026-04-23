12:00 23.04.2026
СМИ: глава ВМС США узнал о своей отставке из соцсети

Лумер: глава ВМС США Фелан узнал о своей отставке из сообщения в соцсети Х

© AP Photo / Alex Brandon
Джон Фелан
Джон Фелан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава военно-морских сил США Джон Фелан узнал о своей отставке из сообщения в соцсети Х, а не официально, утверждает американская журналистка Лора Лумер со ссылкой на источник.
Об отставке Фелана ранее сообщали в Пентагоне. Увольнение профильного министра произошло на фоне продолжающейся морской блокады Ирана Штатами.
"Фелана не уведомили об увольнении официально, и он узнал о своём увольнении из заявления, опубликованного в соцсети Х представителем Пентагона Шоном Парнеллом", - написала Лумер в соцсети Х.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Фелан не ладил с шефом Пентагона Питом Хегсетом, его увольнение стало неожиданностью. При этом отмечалось, что он имел якобы хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.
