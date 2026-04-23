Американский самолет-разведчик совершил полет около российских границ - РИА Новости, 23.04.2026
10:50 23.04.2026
Американский самолет-разведчик совершил полет около российских границ

РИА Новости: американский Artemis II летает над Черным морем

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик вновь выполняет полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ.
  • Речь идет о переоборудованном бизнес-джете Bombardier Challenger 650, получившем название Artemis II.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Американский самолет-разведчик вновь выполняет полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Этот самолет периодически выполняет полеты над Черным морем, но за последние несколько дней его замечено не было.
Самолет-разведчик НАТО Boeing E-3A Sentry - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Самолет НАТО почти два часа курсировал в районе Черного моря
16 апреля, 17:33
Согласно полетным данным, самолет вылетел из города Констанца в Румынии около 09.00 мск, пролетел мимо Крыма и, долетев почти до границы России и Грузии, развернулся.
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название Artemis II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две такие машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Британский самолет-разведчик пролетел над Черным морем в районе Крыма
17 апреля, 15:31
 
