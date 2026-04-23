Американский самолет-разведчик совершил полет около российских границ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Американский самолет-разведчик вновь выполняет полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Этот самолет периодически выполняет полеты над Черным морем, но за последние несколько дней его замечено не было.
Самолет НАТО почти два часа курсировал в районе Черного моря
16 апреля, 17:33
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название Artemis II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две такие машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.