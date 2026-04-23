Экс-помощник штаба Трампа получит 1,25 миллиона долларов по делу о слежке - РИА Новости, 23.04.2026
05:05 23.04.2026 (обновлено: 05:06 23.04.2026)
Экс-помощник штаба Трампа получит 1,25 миллиона долларов по делу о слежке

© РИА Новости / Антон Денисов | Картер Пейдж
Картер Пейдж. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-помощнику предвыборного штаба Дональда Трампа Картеру Пейджу присудили 1,25 миллиона долларов в рамках урегулирования дела о слежке.
  • В минюсте США отметили, что слежка за Пейджем была разрешена на основе искаженной информации и носила политический характер.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-помощнику предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картеру Пейджу присудили 1,25 миллиона долларов в рамках урегулирования дела о слежке за ним со стороны ФБР по сделке с американским минюстом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
Агентство напоминает, что Пейдж в иске от 2020 года заявил, что стал жертвой незаконной слежки со стороны ФБР во время расследования якобы влияния РФ на выборы в США в 2016 году.
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Экс-главе ФБР выписали повестку после угроз Трампа, пишут СМИ
20 марта, 04:18
"Министерство юстиции урегулировало иск от помощника предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах 2016 года, который стал объектом секретной слежки, договорившись о сумме в 1,25 миллиона долларов", - пишет агентство.
В минюсте США, комментируя исход этого дела, отметили, что слежка за Пейджем была разрешена на основе искаженной информации и носила политический характер.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и Москва неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Катастрофа неизбежна". Такого не было со времен Второй мировой
16 апреля, 08:00
 
