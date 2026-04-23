Экс-помощник штаба Трампа получит 1,25 миллиона долларов по делу о слежке

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Экс-помощнику предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картеру Пейджу присудили 1,25 миллиона долларов в рамках урегулирования дела о слежке за ним со стороны ФБР по сделке с американским минюстом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.