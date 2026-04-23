Рейтинг@Mail.ru
Министерство внутренней безопасности США экономит скрепки, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 23.04.2026 (обновлено: 03:41 23.04.2026)
Министерство внутренней безопасности США экономит скрепки, пишут СМИ

CBS: Министерству внутренней безопасности США приходится экономить даже скрепки

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Министерству внутренней безопасности (МВБ) США приходится экономить даже скрепки из-за частичного шатдауна, сообщает телеканал CBS, побеседовавший с несколькими десятками чиновников.
Из-за разногласий по борьбе с нелегалами правительство США не смогло согласовать бюджет МВБ в феврале. Сенат 2 апреля одобрил частичное финансирование министерства, исключив миграционную и пограничную службы. Однако, как отмечает телеканал, последствия частичного шатдауна, затянувшегося уже на 68 дней, привели к "бюрократической импровизации".
"В некоторых офисах закончились скрепки. Другие повторно используют бумагу для принтера, переворачивая старые документы для печати на чистой стороне", – сообщает CBS.
Сотрудники министерства, как уточняется, "бродят по коридорам в поисках картриджей с тонером и чернилами", а в отделе по реагированию на катастрофические угрозы сотрудники даже начали торговать канцелярскими принадлежностями.
Один из источников заявил телеканалу, что министерство "работает на пределе возможностей".
В середине апреля МВБ приказало всем своим сотрудникам, в том числе сокращенным, выйти на работу с восстановлением зарплаты. Согласно уведомлению, те сотрудники, которые не смогут выйти на работу в установленный срок, должны будут предупредить об этом свое руководство и получить одобрение, а те, кто проигнорирует распоряжение, подвергнутся дисциплинарному взысканию.
В миреСШАМинистерство внутренней безопасности США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала