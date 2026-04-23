Министерство внутренней безопасности США экономит скрепки, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Министерству внутренней безопасности (МВБ) США приходится экономить даже скрепки из-за частичного шатдауна, сообщает телеканал CBS, побеседовавший с несколькими десятками чиновников.
Из-за разногласий по борьбе с нелегалами правительство США не смогло согласовать бюджет МВБ в феврале. Сенат 2 апреля одобрил частичное финансирование министерства, исключив миграционную и пограничную службы. Однако, как отмечает телеканал, последствия частичного шатдауна, затянувшегося уже на 68 дней, привели к "бюрократической импровизации".
"В некоторых офисах закончились скрепки. Другие повторно используют бумагу для принтера, переворачивая старые документы для печати на чистой стороне", – сообщает CBS.
Сотрудники министерства, как уточняется, "бродят по коридорам в поисках картриджей с тонером и чернилами", а в отделе по реагированию на катастрофические угрозы сотрудники даже начали торговать канцелярскими принадлежностями.
Один из источников заявил телеканалу, что министерство "работает на пределе возможностей".
В середине апреля МВБ приказало всем своим сотрудникам, в том числе сокращенным, выйти на работу с восстановлением зарплаты. Согласно уведомлению, те сотрудники, которые не смогут выйти на работу в установленный срок, должны будут предупредить об этом свое руководство и получить одобрение, а те, кто проигнорирует распоряжение, подвергнутся дисциплинарному взысканию.