Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за частичного шатдауна Министерству внутренней безопасности США приходится экономить канцелярские принадлежности, включая скрепки.

ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Министерству внутренней безопасности (МВБ) США приходится экономить даже скрепки из-за частичного шатдауна, сообщает телеканал Министерству внутренней безопасности (МВБ) США приходится экономить даже скрепки из-за частичного шатдауна, сообщает телеканал CBS , побеседовавший с несколькими десятками чиновников.

Из-за разногласий по борьбе с нелегалами правительство США не смогло согласовать бюджет МВБ в феврале. Сенат 2 апреля одобрил частичное финансирование министерства, исключив миграционную и пограничную службы. Однако, как отмечает телеканал, последствия частичного шатдауна, затянувшегося уже на 68 дней, привели к "бюрократической импровизации".

"В некоторых офисах закончились скрепки. Другие повторно используют бумагу для принтера, переворачивая старые документы для печати на чистой стороне", – сообщает CBS.

Сотрудники министерства, как уточняется, "бродят по коридорам в поисках картриджей с тонером и чернилами", а в отделе по реагированию на катастрофические угрозы сотрудники даже начали торговать канцелярскими принадлежностями.

Один из источников заявил телеканалу, что министерство "работает на пределе возможностей".