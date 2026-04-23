ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Пожар произошел на американском эсминце, находившемся на верфи в штате Миссисипи, трое матросов пострадали, сообщает институт ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС.
"Три матроса пострадали в результате пожара на эсминце USS Zumwalt", - сообщает портал.
Уточняется, что пожар произошел в вечернее время в минувшее воскресенье на верфи в штате Миссисипи. Возгорание было устранено, один из пострадавших был направлен в больницу, говорится в сообщении.
ВМС расследует причину пожара и оценивает ущерб, сообщает портал со ссылкой на представителя военно-морских сил.
Эсминец находился на верфи с 2023 года для модернизации с целью переоборудования под запуск гиперзвуковых ракет. В январе нынешнего года он был спущен на воду, говорится в публикации.