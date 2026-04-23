В Западной Вирджинии два человека погибли из-за химвыброса на заводе

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Два человека погибли, 19 госпитализированы в результате выброса химических веществ на предприятии в Западной Вирджинии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

По данным агентства, утечка произошла на заводе по регенерации серебра в поселении Институт, штат Западная Вирджиния, в результате реакции азотной кислоты и другой неназванной субстанции.

"Утечка ... привела к смерти двух человек, еще 19 были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Серьезные отравления, которые привели к смерти или госпитализации, произошли на территории самого производства.

После выброса был введен режим самоизоляции для близлежащих районов, после чего была проведена крупномасштабная операция по ликвидации последствий химического выброса.