В Западной Вирджинии два человека погибли из-за химвыброса на заводе

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Два человека погибли, 19 госпитализированы в результате выброса химических веществ на предприятии в Западной Вирджинии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, утечка произошла на заводе по регенерации серебра в поселении Институт, штат Западная Вирджиния, в результате реакции азотной кислоты и другой неназванной субстанции.
"Утечка ... привела к смерти двух человек, еще 19 были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Серьезные отравления, которые привели к смерти или госпитализации, произошли на территории самого производства.
После выброса был введен режим самоизоляции для близлежащих районов, после чего была проведена крупномасштабная операция по ликвидации последствий химического выброса.
Компания Ames Goldsmith, владеющая заводом, выразила соболезнования всем пострадавшим и их семьям и пообещала работать с местными властями для выяснения причин трагедии.