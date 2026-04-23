Американские военные перехватили три иранских танкера, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2026
00:57 23.04.2026
Американские военные перехватили три иранских танкера, пишут СМИ

Reuters: американские военные перехватили три иранских танкера

© AP Photo / Marcos MorenoИранский супертанкер
Иранский супертанкер - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Marcos Moreno
Иранский супертанкер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные перехватили три иранских танкера в азиатских водах.
  • Среди задержанных судов — супертанкер Deep Sea, танкер Sevin, загруженный на 65%, и полностью загруженный танкер Dorena.
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Американские военные задержали по меньшей мере три иранских танкера в рамках морской блокады, введенной президентом Дональдом Трампом, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на источники.
"Военные США перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах и перенаправляют их с позиций у берегов Индии, Малайзии и Шри-Ланки", - пишет агентство.
Как утверждается, одним из задержанных судов стал супертанкер Deep Sea, частично загруженный сырой нефтью. Также был задержан танкер меньшего размера - Sevin, максимальная вместимость которого составляет один миллион баррелей. Он был загружен на 65%. Оба судна были замечены у берегов Малайзии.
Кроме того, по данным источников агентства, был перехвачен полностью загруженный танкер Dorena. Его объем составляет два миллиона баррелей. Он находился у южного побережья Индии три дня назад.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что немедленное прекращение морской блокады Ормузского пролива якобы сделает любую договорённость с Ираном невозможной. В свою очередь, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не откроет пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой.
