Министр ВМС США покинул пост

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку.
- По данным портала Axios, он "не ладил" с главой Пентагона Питом Хегсетом, но якобы находился в хороших отношениях с Дональдом Трампом.
- Исполнять обязанности руководителя ВМС будет замминистра Ханг Као.
ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку, сообщил Пентагон.
"Министр ВМС Джон Фелан покидает администрацию", — говорится в сообщении военного ведомства.
Там уточнили, что решение об увольнении профильного министра было принято на фоне продолжающейся блокады Ирана Штатами. Оно вступает в силу незамедлительно.
По данным Axios, Фелан "не ладил" с министром обороны США Питом Хегсетом, но якобы находился в хороших отношених с американским лидером Дональдом Трампом.
Исполнять обязанности руководителя ВМС будет замминистра Ханг Као.
