Министр ВМС США покинул пост
00:54 23.04.2026 (обновлено: 03:26 23.04.2026)
Министр ВМС США покинул пост

Министр ВМС США Джон Фелан ушел в отставку

Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 23.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку.
  • По данным портала Axios, он "не ладил" с главой Пентагона Питом Хегсетом, но якобы находился в хороших отношениях с Дональдом Трампом.
  • Исполнять обязанности руководителя ВМС будет замминистра Ханг Као.
ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку, сообщил Пентагон.
"Министр ВМС Джон Фелан покидает администрацию", — говорится в сообщении военного ведомства.

Там уточнили, что решение об увольнении профильного министра было принято на фоне продолжающейся блокады Ирана Штатами. Оно вступает в силу незамедлительно.
По данным Axios, Фелан "не ладил" с министром обороны США Питом Хегсетом, но якобы находился в хороших отношених с американским лидером Дональдом Трампом.
Исполнять обязанности руководителя ВМС будет замминистра Ханг Као.
