Синоптик рассказал, когда снег накроет столичный регион - РИА Новости, 23.04.2026
10:58 23.04.2026 (обновлено: 21:22 23.04.2026)
Синоптик рассказал, когда снег накроет столичный регион

Синоптик Леус: снег накроет северо-запад Подмосковья через час-полтора

Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снег накроет северо-западную часть Подмосковья через час-полтора, в столице снег ожидается после 16-17 часов.
  • Осадки в виде снега уже накрыли практически всю Тверскую область, замечены они на севере Ярославской области и в Смоленской области.
  • В течение ночи осадки в регионе постепенно прекратятся, но холодный порывистый северный ветер, заморозки и гололедица сохранят погоду мало комфортной и потенциально опасной.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Снег накроет северо-западную часть Подмосковья через час-полтора, а в столице он ожидается после 16-17 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Осадки в виде снега уже накрыли практически всю Тверскую область, замечены они на севере Ярославской области и в Смоленской области. Через час-полтора среди капель дождя первые снежники закружат в северо-западной части Подмосковья, в Москве переход осадков в смешанную фазу ожидается после 16-17 часов", — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что в течение ночи осадки в регионе постепенно прекратятся, однако холодный порывистый северный ветер, заморозки и гололедица сохранят погоду мало комфортной и потенциально опасной.
"Добавлю, что показания барометров в Москве перешли в стадию роста и рекордный минимум атмосферного давления сегодняшнего дня остановился на отметке в 727 миллиметров ртутного столба, что на 2,5 миллиметра ниже прежнего достижения", — подчеркнул он.
