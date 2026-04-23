Синоптик рассказал, когда снег накроет столичный регион

Снег накроет северо-западную часть Подмосковья через час-полтора, в столице снег ожидается после 16-17 часов.

Осадки в виде снега уже накрыли практически всю Тверскую область, замечены они на севере Ярославской области и в Смоленской области.

В течение ночи осадки в регионе постепенно прекратятся, но холодный порывистый северный ветер, заморозки и гололедица сохранят погоду мало комфортной и потенциально опасной.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Снег накроет северо-западную часть Подмосковья через час-полтора, а в столице он ожидается после 16-17 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик добавил, что в течение ночи осадки в регионе постепенно прекратятся, однако холодный порывистый северный ветер, заморозки и гололедица сохранят погоду мало комфортной и потенциально опасной.