Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Пиманова

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова.
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни, у него не выдержало сердце.
"Каждого, кто смотрел "Человек и закон", Леша Пиманов своим уверенным голосом приучил к тому, что с ним говорит сама справедливость. Казалось, будто он всегда знает то, чего не знаем мы. Теперь он точно знает все. Покойся с миром", - написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.