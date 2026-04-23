Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Пиманова

В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни, у него не выдержало сердце.

Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.