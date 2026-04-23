В Красноярском крае возбудили дело после ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 23 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом, где пострадали 9 человек в Железногорске Красноярского края, сообщает региональный главк СК РФ.

В четверг краевой главк МВД сообщил, что автобус врезался в дерево, в результате аварии пострадали восемь пассажиров и 60-летний водитель, все они доставлены в медицинское учреждение.