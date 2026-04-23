Рейтинг@Mail.ru
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 23.04.2026 (обновлено: 14:00 23.04.2026)
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал

"Радиостанция Судного дня" передала новый сигнал "Чеченка"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вышка мобильной связи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вышка мобильной связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В эфире "Радиостанции Судного дня" (УВБ-76) прозвучал новый сигнал.
  • В четверг были переданы сообщения "Алиментный" и "Чеченка".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Новое сообщение зафиксировано в четверг в 12.59 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Чеченка".
Ранее в четверг Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщение "Алиментный".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Радиостанция Судного дня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала