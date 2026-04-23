В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал новый сигнал

- В эфире "Радиостанции Судного дня" (УВБ-76) прозвучал новый сигнал.
- В четверг были переданы сообщения "Алиментный" и "Чеченка".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Новое сообщение зафиксировано в четверг в 12.59 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Чеченка".
Ранее в четверг Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщение "Алиментный".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".