Швёнтек обыграла украинку и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ига Швёнтек вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
- В своем стартовом матче Швёнтек обыграла украинку Дарью Снигур со счетом 6:1, 6:2.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Четвертая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В своем стартовом матче Швёнтек со счетом 6:1, 6:2 обыграла украинку Дарью Снигур, которая занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.
Madrid Open
23 апреля 2026 • начало в 15:00
Завершен
В третьем круге Швёнтек сыграет с победительницей встречи Алисия Паркс (США) - Энн Ли (США).
Шнайдер вышла в третий круг турнира в Мадриде
Вчера, 15:57