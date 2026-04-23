Швёнтек обыграла украинку и вышла в третий круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Четвертая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

В своем стартовом матче Швёнтек со счетом 6:1, 6:2 обыграла украинку Дарью Снигур, которая занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.