В Новом Уренгое ученик пытался пронести нож в школу.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Школьник пытался пронести нож в школу в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, сработали металлоискатели, его остановил охранник, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ в четверг.

Следователи начали проверку по уголовной статье о хулиганстве, выясняются мотивы поведения подростка и обстоятельства нахождения при нем ножа. Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям администрации учебного заведения, добавили в ведомстве.