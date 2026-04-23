09:10 23.04.2026
В Новом Уренгое ученик пытался пронести нож в школу, его остановил охранник

Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новом Уренгое ученик пытался пронести нож в школу.
  • Металлоискатели сработали, охраннику удалось предотвратить инцидент без пострадавших.
  • Следователи начали проверку по статье о хулиганстве.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Школьник пытался пронести нож в школу в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, сработали металлоискатели, его остановил охранник, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ в четверг.
"Предварительно установлено, что 20 апреля несовершеннолетний 2013 года рождения пытался пронести нож в учебное заведение в городе Новый Уренгой. В этот момент сработали металлоискатели, в связи с чем действия школьника пресекли сотрудники охраны. Инцидент предотвращен без каких-либо последствий и пострадавших", – рассказали в управлении.
Следователи начали проверку по уголовной статье о хулиганстве, выясняются мотивы поведения подростка и обстоятельства нахождения при нем ножа. Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям администрации учебного заведения, добавили в ведомстве.
ПроисшествияНовый УренгойРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
