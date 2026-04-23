Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи с членом Китайской инженерной академии, главным научным сотрудником China National Building Material Group (CNBM), президентом научно-исследовательского института стекольной промышленности CNBM, председателем консультативного комитета Международной комиссии по стеклу (ICG) Пэн Шоу

Шапша обсудил в Пекине планы по строительству цементного завода

КАЛУГА, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Пекине обсудил дорожную карту строительства в регионе цементного завода, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сообщается, что в четверг делегация Калужской области, которую возглавляет Шапша, начала свою работу в Китае. Визит служит дальнейшему углублению деловых и дружеских отношений между Калужской областью и Китайской Народной Республикой.

В рамках визита калужская делегация встретилась с членом Китайской инженерной академии, главным научным сотрудником China National Building Material Group (CNBM), президентом научно-исследовательского института стекольной промышленности CNBM, председателем консультативного комитета Международной комиссии по стеклу (ICG) Пэн Шоу.

"Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по проекту "Калужский цементный завод" и вопросы размещения в нашем регионе китайскими партнёрами новых производств в сфере строительных материалов, изделий из стекла и керамики", - говорится в сообщении.

Шапша подчеркнул, что завершение строительства цементного завода в Думиничском районе Калужской области — приоритетный вопрос. Несколько лет объект простаивал.

"Мы полны решимости довести проект до конца. Проведена огромная работа по поиску партнеров: объект непростой – масштаб, технологии. И сейчас реализуем его совместно с китайскими партнерами. Недавно был на площадке. Утверждена дорожная карта", - цитирует губернатора пресс-служба.

По данным правительства Калужской области, на данный момент завершается технический аудит оборудования. Следующий шаг – экспертиза строительных конструкций. Дальше - подготовка проекта и возобновление строительных работ.