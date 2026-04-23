Шадаев предложил способ решения проблем с интернетом в приграничье
17:44 23.04.2026 (обновлено: 17:47 23.04.2026)
Шадаев предложил способ решения проблем с интернетом в приграничье

Шадаев предложил прокладывать кабель в приграничных населенных пунктах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минцифры Максут Шадаев предложил способ решения проблем с интернетом в приграничных территориях.
  • По его словам, можно проложить кабель до конкретных потребителей и домохозяйств.
  • Ведомство соберет заявки жителей через "Госуслуги" в этом году.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил прокладывать кабель к конкретным пользователям и домохозяйствам в населенных пунктах в приграничных территориях из-за перебоев мобильного интернета, сообщил он в рамках доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства в четверг проводит совещание с членами российского правительства.
"У нас в населенных пунктах, особенно, которые находятся в приграничных территориях - рядом с Украиной или около, там мобильный скоростной интернет работает с перебоями. Понятно, это РЭБ, это периодические отключения с опасностью беспилотных атак", - сказал Шадаев.
"Здесь наше предложение все-таки вернуться на старую технологию, и в этих населенных пунктах нам, в общем, финансировать прокладку кабеля до конкретного потребителя, до конкретных домохозяйств",- добавил глава Минцифры.
По его словам, есть критическая масса пользователей, которая нуждается в этой мере. Минцифры соберет заявки в этом году через "Госуслуги".
