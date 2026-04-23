Шадаев предложил способ решения проблем с интернетом в приграничье

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил прокладывать кабель к конкретным пользователям и домохозяйствам в населенных пунктах в приграничных территориях из-за перебоев мобильного интернета, сообщил он в рамках доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Глава государства в четверг проводит совещание с членами российского правительства.

"У нас в населенных пунктах, особенно, которые находятся в приграничных территориях - рядом с Украиной или около, там мобильный скоростной интернет работает с перебоями. Понятно, это РЭБ, это периодические отключения с опасностью беспилотных атак", - сказал Шадаев

"Здесь наше предложение все-таки вернуться на старую технологию, и в этих населенных пунктах нам, в общем, финансировать прокладку кабеля до конкретного потребителя, до конкретных домохозяйств",- добавил глава Минцифры.