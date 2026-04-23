00:16 23.04.2026
"Росконгресс" назвал факторы рекордного дефицита серебра в мире

Маркировка слитка серебра высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Развитие солнечной энергетики, рост выпуска электромобилей, строительство дата-центров для ИИ, возросшие оборонные потребности и смена предпочтений молодежи в ювелирных украшениях стали главными факторами рекордного дефицита серебра в мире, который сохранится в ближайшее годы, говорится в докладе "Росконгресса" "Рынок серебра: рекордная волатильность и технологический спрос", с которым ознакомилось РИА Новости.
"По итогам 2025 года на рынке серебра зафиксирован пятый дефицит подряд, оцениваемый примерно в 2,95 тысячи тонн. Silver Institute прогнозирует шестой годовой дефицит в размере около 2,1 тысячи тонн в 2026 году, в результате чего совокупная нехватка с 2021 года достигнет приблизительно 27,7 тысячи тонн — объема, превышающего годовую добычу. Эти дефициты покрываются за счет сокращения наземных запасов, однако данный процесс не может продолжаться бесконечно", - говорится в докладе.
Гранулированное серебро высшей пробы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Эксперт назвал мировую цену на серебро к концу года
11 марта, 16:43
Эксперты перечисляют причины этого дефицита. Первая - рост спроса со стороны промышленности.
Крупнейшим источником роста спроса на серебро в докладе названо производство солнечных панелей. "В 2024 году отрасль потребила, по оценкам аналитиков Metals Focus, около 6,1 тысячи тонн серебра (29% промышленного спроса) против 1,7 тысячи тонн в 2014 году", - отмечают авторы.
Все больше серебра требуется и при производстве электромобилей, причем в новых моделях используется больше этого металла. Спрос на серебро в автопроме, по оценкам авторов, достиг около 2,5 тысяч тонн в 2024 году и будет дальше увеличиваться на 3,4% в год.
Значимый вклад вносят центры обработки данных и оборудование для телекоммуникаций. "По оценкам, только центры обработки данных в США потребляют 93–156 тонн серебра ежегодно", - говорится в документе. И здесь тоже очевиден тренд на увеличение спроса.
Cлиток серебра - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Биржевая цена серебра впервые с 30 января превысила $96 за унцию
2 марта, 02:25
Авторы также привели примерные оценки спроса в оборонном секторе: это 310–620 тонн ежегодно. "Высокая электропроводность серебра делает металл незаменимым для радарных систем, комплексов радиоэлектронной борьбы, тактической связи, электроники наведения ракет и печатных плат военного назначения", - поясняют они.
Кроме того, заметную роль на рынке сыграли зумеры - молодое поколение, родившееся в конце 1990-х - начале 2000-х годов, предпочитает серебро золоту в ювелирных изделиях. Хотя уже сейчас рост стоимости серебра вынуждает крупнейших ювелиров повышать цены или рассматривать альтернативы из стали или цветных металлов с платиновым покрытием.
При этом производство серебра не может заметно вырасти, поскольку в последние годы вводилось очень мало серебряных рудников. Кроме того, основная доля серебра - это побочный продукт при добыче меди, свинца, цинка или золота, и стоимость серебра не является определяющей для начала его добычи. А переработка из лома очень сложна, поскольку серебро рассеяно по миллиардам продуктов в очень малых количествах.
Гранулированное серебро - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эксперт рассказал, почему растут цены на серебро
12 октября 2025, 09:35
 
