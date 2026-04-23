Требования ЕС направлены на антагонизацию Сербии и России, заявил Песков

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва видит требования ЕС, которые направлены на антагонизацию Сербии с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии Россией . То есть ставится вопрос: или вы продолжаете ориентироваться на членство в ЕС , на некую общность с Евросоюзом, но при одном условии, что вы рвете все отношения с РФ, присоединяетесь к санкциям и так далее. Или вы продолжаете дружественные, прагматичные отношения с РФ, но тогда забываете о европейской перспективе", - сказал Песков журналистам, комментируя требования ЕС к Сербии в вопросах санкций против России.

При этом Песков отметил, что такая постановка вопроса чрезвычайно неверная и каждая страна суверенна в своем выборе, в том числе и Сербия.

"Больше всего неправы те, кто выдвигает такие антагонизирующие условия, потому что любая страна может весьма гармонично развивать свои отношения со всеми странами во всех направлениях, делать это в своих интересах", - подчеркнул Песков.

Кроме того, он отметил, что именно Россия всегда была сторонницей того, что каждая страна должна занимать именно суверенную позицию и руководствоваться своими национальными интересами.