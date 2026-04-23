12:15 23.04.2026 (обновлено: 12:41 23.04.2026)
Требования ЕС направлены на антагонизацию Сербии и России, заявил Песков

Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Дмитрий Песков заявил, что требования ЕС направлены на антагонизацию Сербии с Россией.
  • Песков отметил, что каждая страна суверенна в своем выборе и может гармонично развивать отношения с другими.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва видит требования ЕС, которые направлены на антагонизацию Сербии с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим требования, которые направлены на антагонизацию той же самой Сербии с Россией. То есть ставится вопрос: или вы продолжаете ориентироваться на членство в ЕС, на некую общность с Евросоюзом, но при одном условии, что вы рвете все отношения с РФ, присоединяетесь к санкциям и так далее. Или вы продолжаете дружественные, прагматичные отношения с РФ, но тогда забываете о европейской перспективе", - сказал Песков журналистам, комментируя требования ЕС к Сербии в вопросах санкций против России.
Флаги Сербии и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В ЕК не опровергли, что готовятся заморозить финансирование для Сербии
20 апреля, 14:16
При этом Песков отметил, что такая постановка вопроса чрезвычайно неверная и каждая страна суверенна в своем выборе, в том числе и Сербия.
"Больше всего неправы те, кто выдвигает такие антагонизирующие условия, потому что любая страна может весьма гармонично развивать свои отношения со всеми странами во всех направлениях, делать это в своих интересах", - подчеркнул Песков.
Кроме того, он отметил, что именно Россия всегда была сторонницей того, что каждая страна должна занимать именно суверенную позицию и руководствоваться своими национальными интересами.
"Мы не сомневаемся, что сербы четко будут руководствоваться своими интересами во всей этой истории, непростой", - сказал Песков.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
ЕС потребует от Сербии предоставить армию для войны с Россией, заявил Вулин
19 апреля, 19:37
 
