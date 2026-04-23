Минцифры расширило "белый список" сайтов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры РФ включило в "белый список" сайты, IT-сервисы и приложения организаций из разных сфер.
- Среди добавленных ресурсов есть сервисы из финансовой, спортивной, торговой, медицинской, IT-сфер, а также медиа и госструктуры.
- Всего в перечне более 500 российских сервисов, которые отвечают требованиям безопасности и имеют все вычислительные мощности на территории России.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минцифры РФ включило в "белый список" сайты, IT-сервисы и приложения организаций из разных сфер – среди них, в частности, Газпромбанк, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар", сообщили в министерстве.
"Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.
"В "белый список" включены сайты, IT-сервисы и приложения организаций из разных сфер. Среди них ... Газпромбанк, Континентальная хоккейная лига, каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар", - сообщило Минцифры.
Также пополнили список гипермаркеты "Лента" и "Окей",️ служба доставки "Достависта", сеть предприятий быстрого питания "Додо Пицца".
Кроме того, в список вошли клиники "Медси" и "Мать и дитя", интернет-энциклопедия "Рувики", Роскачество, операторы связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile, онлайн-кинотеатр Premier, компании "Росатом", "Ростех", "Роснефть" и "Норникель", IT-компании 1С, "Труконф", "Цифровые решения регионов" и АО "ГЛОНАСС".
Общероссийский народный фронт, российское общество "Знание", добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтерская некоммерческая организация "Дoбpo.pф" тоже вошли в новую волну "белых списков".
Платформа кадрового электронного документооборота HRlink, Федеральное казначейство и Государственная информационная система электронных перевозочных документов теперь тоже работают при ограничениях мобильного интернета. А среди новых СМИ - телеканал 360°, парламентское телевидение "Дума ТВ" и телеканал Соловьев Live, онлайн-СМИ Sport24.
Всего в перечне более 500 российских сервисов, среди них - самые популярные по данным независимого измерения. Все они отвечают требованиям безопасности. Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России.
Перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью. Решение о внесении каждого ресурса в "белый список" принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.
