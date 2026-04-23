Минцифры расширило "белый список" сайтов

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры РФ включило в "белый список" сайты, IT-сервисы и приложения организаций из разных сфер.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минцифры РФ включило в "белый список" сайты, IT-сервисы и приложения организаций из разных сфер – среди них, в частности, Газпромбанк, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар", сообщили в министерстве.

"Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

"В "белый список" включены сайты, IT-сервисы и приложения организаций из разных сфер. Среди них ... Газпромбанк , Континентальная хоккейная лига, каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар", - сообщило Минцифры.

Также пополнили список гипермаркеты "Лента" и "Окей",️ служба доставки "Достависта", сеть предприятий быстрого питания " Додо Пицца ".

Общероссийский народный фронт , российское общество "Знание", добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтерская некоммерческая организация "Дoбpo.pф" тоже вошли в новую волну "белых списков".

Платформа кадрового электронного документооборота HRlink, Федеральное казначейство и Государственная информационная система электронных перевозочных документов теперь тоже работают при ограничениях мобильного интернета. А среди новых СМИ - телеканал 360°, парламентское телевидение "Дума ТВ" и телеканал Соловьев Live, онлайн-СМИ Sport24.

Всего в перечне более 500 российских сервисов, среди них - самые популярные по данным независимого измерения. Все они отвечают требованиям безопасности. Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России