БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России запретит операции с российским цифровым рублем, начиная с 24 мая 2026 года, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Цифровой рубль… 24 мая 2026 года", - сказано в документе.
Помимо цифрового рубля Евросоюз с 24 мая 2026 года введет запрет на операции с криптовалютой RUBx. Документ также содержит запрет на участие в операциях с рублевым стейблкоином A7A5, который действует с 25 ноября 2025 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.