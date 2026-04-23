- Wildberries банк попал под санкции ЕС.
- Ограничения ввели в рамках 20-го пакета санкций против России.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении в рамках 20-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении Wildbrerries банка, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
«
"ООО Wildbrerries банк", - сказано в документе.
Согласно документу, санкции в отношении WB банка вступят в силу с 14 мая 2026 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.