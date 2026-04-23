ЕС ввел санкции против начальника войск РХБЗ и его заместителя

- Евросоюз ввел санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко в рамках нового пакета против РФ, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Алексей Викторович Ртищев… Андрей Викторович Марченко", - значится в списке имен в новом пакете санкций ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
