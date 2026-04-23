09:29 23.04.2026
Самара
Самара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самаре восстановили движение общественного транспорта после атаки БПЛА.
  • Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Движение общественного транспорта, ранее приостанавливавшееся из-за атаки БПЛА в Самаре, возобновлено, сообщил глава города Иван Носков.
"Движение общественного транспорта восстановлено в полном объеме", - написал мэр в своем канале на платформе "Макс".
В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, на улице есть пострадавшие, одного человека госпитализировали. Глава города уточнил, что у дома повреждена кровля, частично выбиты стекла.
ПроисшествияСамараСамарская областьВячеслав ФедорищевВооруженные силы Украины
 
 
