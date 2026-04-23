В Самаре из-за атаки БПЛА выбиты окна и повреждена кровля жилого дома

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выбиты окна и повреждена кровля в многоквартирном доме в Самаре, где из-за атаки БПЛА пострадали мирные жители, сообщил глава города Иван Носков.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что обломки дрона ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
"Сегодня утром зафиксировано попадание обломков БПЛА в многоквартирный жилой дом. На месте работают службы быстрого реагирования, мой первый заместитель Михаил Малыхин. Имеется повреждение кровли, частично в доме выбиты стекла", - написал Носков в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, кроме станции "Юнгородок", вход без жетонов.