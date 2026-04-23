Экономист дал прогноз по курсу рубля на конец года

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Курс рубля в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, но к концу года ослабнет до уровня 85-87 рублей за доллар, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов.