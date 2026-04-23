Экономист дал прогноз по курсу рубля на конец года - РИА Новости, 23.04.2026
07:53 23.04.2026
РИА Новости: Салихов считает, что к концу года рубль ослабнет до 85 87 рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марсель Салихов, директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, прогнозирует укрепление рубля в ближайшие месяцы, но к концу года ожидает ослабление до уровня 85–87 рублей за доллар.
  • Важными факторами, влияющими на текущий курс рубля, являются рост цен на сырьевые товары и дискуссия вокруг бюджетного правила.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Курс рубля в ближайшие месяцы продолжит укрепляться, но к концу года ослабнет до уровня 85-87 рублей за доллар, такое мнение высказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов.
"Мы можем ждать некоторого укрепления рубля в ближайшие месяцы на фоне продаж сырья по более высоким ценам и дополнительному притоку валюты. Однако к концу года можно ожидать более слабого рубля за счет того, что этот фактор будет исчерпан. Прогноз на конец года - 85-87 рублей", - прокомментировал Салихов.
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составляет 74,9995 рубля.
Салихов добавил, что кроме роста цен на нефть и другие сырьевые товары, важным фактором, влияющим на текущий курс рубля, является дискуссия вокруг бюджетного правила.
Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не планировал проводить их вплоть до 1 июля.
При этом на минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России в ближайшее время определится по вопросу о возможности досрочного возобновления валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила.
ЭкономикаРоссияМарсель СалиховАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Высшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
