Россия повысит качество жизни людей в Арктической зоне, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия обеспечит повышение качества жизни людей в Арктической зоне, заявил президент Владимир Путин.
- Путин подчеркнул важность сохранения культуры коренных народов Севера и уникальной природной среды Арктики.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия обеспечит повышение качества жизни людей в Арктической зоне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поддерживая мир и стабильность в этом стратегическом регионе, обеспечим его долгосрочное социально-экономическое развитие, повышение качества жизни людей, сбережение самобытной культуры коренных народов Севера и сохранение уникальной природной среды Арктики", - сказал он в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.