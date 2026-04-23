РЭЦ: стартует отбор логистических операторов для получения господдержки

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минпромторг России приступает к реализации государственной поддержки логистических операторов, направленной на компенсацию части расходов при перевозке продукции в приоритетные страны, функции агента правительства по ее реализации возложены на Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), говорится в сообщении РЭЦ.

"Соответствующее решение о порядке предоставления поддержки уже утверждено министерством. Отбор участников программы начнется в ближайшие дни. Функции агента правительства Российской Федерации по реализации данной меры господдержки возложены на Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)", - сказано в пресс-релизе.

Для участия в программе логистическим операторам необходимо пройти процедуру отбора, которую РЭЦ будет проводить на конкурсной основе посредством сервиса в государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Ключевой особенностью нового механизма господдержки стал переход на трехлетний период планирования, охватывающий 2026–2028 годы. Кроме того, перечень приоритетных стран поставки существенно расширен и теперь включает 41 государство.

Господдержка предоставляется в форме возмещения части фактических затрат на морские перевозки продукции в контейнерах из портов Балтийского или Азово-Черноморского бассейнов. Механизм поддержки предусматривает компенсацию расходов на фрахтование судов по договорам чартера, расходов на аренду контейнерных мест (слотов) на борту судна-контейнеровоза (слот-чартер), а также возмещение затрат на приобретение бункерного топлива для операторов, являющихся владельцами судов.

Период планирования перевозок, подлежащих компенсации в текущем году, установлен с 15 мая по 30 сентября. Важным условием предоставления средств является достижение конкретного результата - фактически подтвержденного объема перевезенной через границу продукции с использованием установленных международных транспортных коридоров.

"Внедрение данного инструмента поддержки является ответом на современные вызовы в сфере международной логистики. Работа по компенсации транспортных издержек позволяет российскому бизнесу сохранять конкурентоспособность на дальних рынках и гарантировать надежность поставок в условиях глобальной перестройки торговых путей. Использование цифровых платформ для подачи заявок и отчетности упрощает взаимодействие бизнеса с государством, делая процесс получения господдержки прозрачным и оперативным", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Реализация мероприятий по поддержке логистических операторов направлена на создание устойчивой зарубежной инфраструктуры и развитие независимых каналов поставок отечественной продукции, что способствует укреплению экономического суверенитета страны. Хотя получателями средств в рамках программы являются логистические компании, мероприятие направлено в том числе на поддержку отечественных экспортеров. Они смогут воспользоваться возможностями выхода на новые перспективные экспортные направления, где ранее логистические расходы являлись серьезным экономическим барьером.

Перед стартом приема заявок на компенсацию затрат на перевозку продукции в приоритетные страны РЭЦ 24 апреля в 10.00 мск проведет тематический вебинар. На нем эксперты разъяснят обновленные правила предоставления господдержки, в том числе ключевые требования к сведениям, необходимым для подачи заявки, и к документам, подтверждающим фактические затраты.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".