РЭЦ: получение фитосанитарного сертификата для экспортеров упростилось

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Оформление фитосанитарного сертификата теперь полностью переведено в режим комплексного заявления "одного окна" - это позволяет экспортерам бесшовно пройти весь процесс получения фитосанитарных документов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"В первом квартале 2026 года с помощью сервиса "Запрос фитосанитарного сертификата" цифровой платформы "Мой экспорт" было подано более 225 тысяч заявлений на оформление фитосанитарного сертификата, что составляет 99% всех заявлений, поданных на оформление сертификата за этот период. Фитосанитарный сертификат является критически важным документом, подтверждающим соответствие продукции растительного происхождения карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера", - отмечает организация.

"Теперь его оформление полностью переведено в режим комплексного заявления "одного окна". Это позволяет экспортерам бесшовно пройти весь процесс получения фитосанитарных документов - от акта карантинного фитосанитарного обеззараживания и заключения о карантинном состоянии подкарантинной продукции до оформления фитосанитарного (реэкспортного фитосанитарного) сертификата", - уточняет РЭЦ.

Ключевым преимуществом обновленного сервиса является полная автоматизация процесса: после оформления заключения или акта обеззараживания посредством платформы "Мой экспорт" сервис автоматически сформирует заявку на получение фитосанитарного (реэкспортного фитосанитарного) сертификата с использованием сведений из указанных документов. Останется только подписать заявку, при необходимости скорректировав сведения. Это исключает необходимость повторного ввода информации и минимизирует риск ошибок.

Российский экспортный центр продолжает активно поддерживать пользователей, регулярно проводя обучающие онлайн-семинары. Ссылки для подключения публикуются в профильном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТ сертификация". Специалисты контакт-центра готовы ответить на вопросы в будние дни по телефону 8-495-967-07-37, также работает круглосуточная техподдержка платформы. Для тех, кто только начинает работу с сервисом, на портале доступна подробная видеоинструкция, а подать заявку на оформление сертификата можно по прямой ссылке.