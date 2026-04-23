Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: получение фитосанитарного сертификата для экспортеров упростилось
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 23.04.2026
РЭЦ: получение фитосанитарного сертификата для экспортеров упростилось

Система "одного окна" упростила выдачу фитосанитарных документов для экспортеров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
РЭЦ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Оформление фитосанитарного сертификата теперь полностью переведено в режим комплексного заявления "одного окна" - это позволяет экспортерам бесшовно пройти весь процесс получения фитосанитарных документов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"В первом квартале 2026 года с помощью сервиса "Запрос фитосанитарного сертификата" цифровой платформы "Мой экспорт" было подано более 225 тысяч заявлений на оформление фитосанитарного сертификата, что составляет 99% всех заявлений, поданных на оформление сертификата за этот период. Фитосанитарный сертификат является критически важным документом, подтверждающим соответствие продукции растительного происхождения карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера", - отмечает организация.
"Теперь его оформление полностью переведено в режим комплексного заявления "одного окна". Это позволяет экспортерам бесшовно пройти весь процесс получения фитосанитарных документов - от акта карантинного фитосанитарного обеззараживания и заключения о карантинном состоянии подкарантинной продукции до оформления фитосанитарного (реэкспортного фитосанитарного) сертификата", - уточняет РЭЦ.
Ключевым преимуществом обновленного сервиса является полная автоматизация процесса: после оформления заключения или акта обеззараживания посредством платформы "Мой экспорт" сервис автоматически сформирует заявку на получение фитосанитарного (реэкспортного фитосанитарного) сертификата с использованием сведений из указанных документов. Останется только подписать заявку, при необходимости скорректировав сведения. Это исключает необходимость повторного ввода информации и минимизирует риск ошибок.
Российский экспортный центр продолжает активно поддерживать пользователей, регулярно проводя обучающие онлайн-семинары. Ссылки для подключения публикуются в профильном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТ сертификация". Специалисты контакт-центра готовы ответить на вопросы в будние дни по телефону 8-495-967-07-37, также работает круглосуточная техподдержка платформы. Для тех, кто только начинает работу с сервисом, на портале доступна подробная видеоинструкция, а подать заявку на оформление сертификата можно по прямой ссылке.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав группы входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала