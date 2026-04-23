Решетников назвал тенденцию на замедление инфляции устойчивой - РИА Новости, 23.04.2026
13:54 23.04.2026 (обновлено: 14:09 23.04.2026)
Решетников назвал тенденцию на замедление инфляции устойчивой

Решетников назвал тенденцию к замедлению инфляции в России абсолютно устойчивой

Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Максим Решетников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что тенденция на замедление инфляции в России является абсолютно устойчивой.
  • Инфляция по итогам 2025 года замедлилась до 5,6% после 9,5% в 2024 году.
БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Тенденция на замедление инфляции в России является абсолютно устойчивой, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сербско-российском форуме в Белграде.
"Как мы видим по динамике этого года, это (замедление роста цен - ред.) абсолютно устойчивая тенденция", - сказал Решетников.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Набиуллина заявила о рисках для инфляции из-за сбоев поставок через Ормуз
16 апреля, 13:04
Он напомнил, что инфляция по итогам 2025 года замедлилась до 5,6% после 9,5% в 2024 году. И тенденция на снижение инфляции сохраняется.
Решетников добавил, что по итогам прошлого года российская экономика выросла на 1%, но это была "плата за снижение инфляции". При этом за три года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%, и основным драйвером был внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный.
"В этой связи мы видим, что у нас есть очень крепкий фундамент для дальнейшего развития. За последние годы Россия перестроила логистику и торговлю, российские компании заполнили ниши после ухода ряда зарубежных компаний, мы заместили необходимую нам продукцию и оборудование, нашли новых партнеров, в ряде случае просто научились грамотно обслуживать и модернизировать те произведственные мощности", - отметил министр.
Он подчеркнул, что Россия за последние годы снизила долю ресурсной экономики и сделала ставку на отрасли экономики предложения.
Уборка рапса - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Глава ЦСР назвал лидеров роста и падения в российской экономике
Вчера, 08:22
 
