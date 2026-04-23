Ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты - РИА Новости, 23.04.2026
15:17 23.04.2026 (обновлено: 15:58 23.04.2026)
Ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты

МО РФ: "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты

Запуск РН "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. 23 апреля 2026
Запуск РН Ангара-1.2 с космодрома Плесецк. 23 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Запуск РН "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. 23 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракета "Ангара-1.2" успешно вывела военные спутники на целевые орбиты.
  • Спутники были запущены с космодрома Плесецк.
  • С космическими аппаратами установлена устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стартовавшая с космодрома Плесецк ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты, специалисты взяли их на управление, аппараты работают штатно, сообщили в Минобороны РФ.
Пуск состоялся в 11.29 мск четверга. Как уточнили в Минобороны, ракета стартовала с космическими аппаратами в интересах ведомства. После старта ракету взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, пуск увидели воспитанники кадетских корпусов Военной академии связи имени Маршала Будённого, Военного института физической культуры и Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Перед стартом ракеты они посетили стартовую площадку "Ангары".
Также для них провели экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракет "Ангара".
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Запущенные с Плесецка космические аппараты вывели на целевую орбиту
17 апреля, 09:33
 
