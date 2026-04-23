МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стартовавшая с космодрома Плесецк ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты, специалисты взяли их на управление, аппараты работают штатно, сообщили в Минобороны РФ.