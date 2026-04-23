Онколог раскрыл, как недосып влияет на развитие рака

БРЯНСК, 23 апр – РИА Новости. Длительное воздействие недосыпа и хронической усталости на организм снижают иммунитет человека и повышают риск мутации клеток, что может привести к развитию рака, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.

"Хроническая усталость и недосып не являются канцерогенными факторами. Напрямую они не могут вызывать развитие злокачественных опухолей. Однако длительное воздействие этих двух факторов на организм могут вызывать иммунодефицитные состояния, при которых нарушается ответ организма на появление злокачественных клеток, в норме уничтожаемых иммунной системой", - рассказал врач.

По словам онколога, хроническая усталость вызывает выработку избыточного количества кортизола, а он способствует развитию воспаления и повышает риск мутаций клеток. Недосып, как отметил Мироненко, нарушает циркадные ритмы, а также способен нарушать работу генов, подавляющих опухолевый рост, вызывает снижение уровня мелатонина, что способствует росту опухолей.

"Доказано, что сон менее 6 часов в сутки на протяжении длительного времени повышает риск развития рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака", - добавил онколог.