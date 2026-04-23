Онколог раскрыл, как недосып влияет на развитие рака - РИА Новости, 23.04.2026
04:05 23.04.2026
Онколог раскрыл, как недосып влияет на развитие рака

  • Онколог Дмитрий Мироненко рассказал, что длительное воздействие недосыпа и хронической усталости на организм могут привести к развитию рака.
  • Недосып нарушает циркадные ритмы и работу генов, подавляющих опухолевый рост, а также вызывает снижение уровня мелатонина, что способствует росту опухолей.
  • Сон менее 6 часов в сутки на протяжении длительного времени повышает риск развития рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака.
БРЯНСК, 23 апр – РИА Новости. Длительное воздействие недосыпа и хронической усталости на организм снижают иммунитет человека и повышают риск мутации клеток, что может привести к развитию рака, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
"Хроническая усталость и недосып не являются канцерогенными факторами. Напрямую они не могут вызывать развитие злокачественных опухолей. Однако длительное воздействие этих двух факторов на организм могут вызывать иммунодефицитные состояния, при которых нарушается ответ организма на появление злокачественных клеток, в норме уничтожаемых иммунной системой", - рассказал врач.
Врач-нутрициолог во время работы - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Врачи назвали сухофрукт, который предотвращает развитие рака
16 апреля, 18:00
По словам онколога, хроническая усталость вызывает выработку избыточного количества кортизола, а он способствует развитию воспаления и повышает риск мутаций клеток. Недосып, как отметил Мироненко, нарушает циркадные ритмы, а также способен нарушать работу генов, подавляющих опухолевый рост, вызывает снижение уровня мелатонина, что способствует росту опухолей.
"Доказано, что сон менее 6 часов в сутки на протяжении длительного времени повышает риск развития рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака", - добавил онколог.
Эксперт подчеркнул, что профилактикой онкозаболеваний являются здоровый образ жизни, регулярная физическая активность, правильное питание, а также сбалансированный режим труда и отдыха.
Девушка наносит крем на ноги - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Врачи назвали симптом рака, который путают с реакцией на холод
20 ноября 2025, 22:06
 
