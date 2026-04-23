Российская ПВО за 13 часов уничтожила 32 украинских беспилотника.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Силы ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в четверг.
"Двадцать третьего апреля с 08.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Самарской областей и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.