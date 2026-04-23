В Ростовской области за ночь уничтожили 20 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ростовской области в ночь со среды на четверг уничтожили 20 беспилотников в семи районах.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уничтожено 20 БПЛА в 7 районах Ростовской области в ночь со среды на четверг, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА 7 районах: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс"

По словам главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.